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Новости погоды


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Южный циклон приближается к Камчатке


ИА "Метеоновости" / 13:52 Пятница, 11 декабря

  В минувший день, 10 декабря, погоду на Камчатке определяла периферия циклона, кружащего над Беринговым морем. Прошел небольшой снег, на юге полуострова ветер в порывах усиливался до 22 м/с. Ветреная погода сохранялась в регионе и в утренние часы 11 декабря. 12 декабря циклон над Беринговым морем сохранит позиции, станет оказывать влияние на погоду в Чукотском автономном округе. Из-за разницы давления между циклоном и антициклоном усилится ветер, порывы его достигнут 23-28 м/с, пройдет снег, разыграются метели. Непогода задержится на Чукотке до 14 декабря. А в районе Певека 12 декабря южный ветер в порывах достигнет ураганной силы - 29-34 м/с. Сильный ветер в Певеке, называемый южаком, схож по условиям формирования с Новороссийской борой, но при этом не имеет сезонности и может развиваться в любое время года. И ветер при южаке гораздо сильнее, порой достигает 60-65 м/с.

На Камчатке погода портиться начнет 14 декабря. Как раз к этому времени к полуострову приблизится циклон из Японии. На юге полуострова ожидается сильный снег, метель и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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