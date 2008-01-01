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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:47 Суббота, 12 декабря

  Еще на день погожий антициклон задержится в столице и области и сохранит свои права на сухую и морозную погоду. Декабрьское солнце еще побалует своим присутствием. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление совсем немного понизится и в середине дня составит 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столице антициклон сохраняет ясную и морозную погоду. Атмосферное давление, несмотря на слабое понижение, останется повышенным, что в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье. В группе риска прежде всего, метеочувствительные люди с сердечно- сосудистыми заболеваниями, особенно остро могут проявляться метеопатические реакции у лиц с гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма и др. Могут участиться приступы бронхоспазма, мигрени. Психологический дискомфорт с ухудшением состояния, настроения, снижением умственной и физической активности могут отмечаться и у практически здоровых и не метеозависимых людей. Следует уделить внимание своему здоровью, контролировать артериальное давление, принимать лекарства, рекомендованные врачом, помогут поддержать организм седативные препараты растительного происхождения. / meteonovosti.ru /
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