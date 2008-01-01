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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:51 Суббота, 12 декабря

  Зима в столичный регион пришла точно в срок - совпала с началом календарной зимы. Температура воздуха была ниже привычных значений, а снега на улицах города лежало мало. Но, несмотря на отрицательную аномалию температуры, о рекордных холодах говорить не приходится.

В позапрошлом веке, в 1888 году, московскую землю сковал мороз, воздух остыл до -27,2 градуса. А самым теплым днем выдалось 12 декабря 1982 года, когда термометры показали +6,9 градуса. Теплым был этот день и в 1960 году, тогда прошли сильные осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя выпало 12,6 мм влаги - рекордное количество.

В прошлом, 2019 году, в это время было тепло. Среднесуточная температура превысила норму на 7,1 градуса. Ночью легкий морозец -0,2 градуса, днем +3,2 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не было, как не было и снежного покрова. Хотя к 12 декабря, согласно многолетним наблюдениям, высота снега составляет 12 см. / meteonovosti.ru /
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