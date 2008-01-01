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Новости погоды


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В Алуште выпало рекордное количество осадков


ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 12 декабря

  На прошлой неделе южный циклон вышел на Крымский полуостров. Небо затянула плотная облачность, и: "разверзлись хляби небесные". В течение суток шли дожди разной интенсивности и продолжительности.

Но больше всего небесной влаги досталось Алуште, на которую вылилось около 20 мм. По мере продвижения циклона, осадков постепенно сошли на нет.

В предстоящие сутки в Крыму преимущественно без осадков, но ветрено, днем от 10 до 15 тепла. / meteonovosti.ru /
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