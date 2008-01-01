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Новости погоды


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На юге Таймыра не стихает штормовой ветер


ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 12 декабря

  Атлантические циклоны не могут найти слабое место в антициклоне, который вольготно раскинулся над Европейской территорией, поэтому они ищут обходные пути. Один из их плеяды перемещаясь по акваториям арктических морей, в субботу вышел на северную оконечность Новой земли, а его атмосферные фронты опутали юг Таймыра.

Сегодня, 12 декабря в районе Талнах наблюдается очень сильный юго-восточный ветер 22 с порывами 27 м/с.

В воскресенье, 13 декабря, циклон обрушится на юг Таймыра снегопадами, местами сильными, которые будут сопровождаться резким, с порывами 15-20 м/с, а местами и штормовым ветром 23-28 м/с, разыграются метели. / meteonovosti.ru /
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