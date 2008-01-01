|
|
|
Новости погоды
В Молдавии обновился рекорд осадков
ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 12 декабря
Южные циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты не оставляют без внимания и сопредельные с Россией страны.
Так, 10 декабря, в сфере влияния циклона, оказалась Молдавия. Причем основной удар стихии пришелся на столицу, в Кишиневе выпало рекордное количество осадков, 23 мм, предыдущий рекорд 17 мм продержался с 2012 года.
В воскресенье Молдавию будет пересекать атмосферный фронт с волнами, а значит, без осадков не обойдется. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.