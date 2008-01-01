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В Молдавии обновился рекорд осадков

ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 12 декабря



Южные циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты не оставляют без внимания и сопредельные с Россией страны.



Так, 10 декабря, в сфере влияния циклона, оказалась Молдавия. Причем основной удар стихии пришелся на столицу, в Кишиневе выпало рекордное количество осадков, 23 мм, предыдущий рекорд 17 мм продержался с 2012 года.



В воскресенье Молдавию будет пересекать атмосферный фронт с волнами, а значит, без осадков не обойдется. / meteonovosti.ru /



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