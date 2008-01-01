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Новости погоды


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На побережье Чукотки надвигается ураганный ветер


ИА "Метеоновости" / 12:48 Суббота, 12 декабря

  Обширный и глубокий циклон с центром над акваторией Берингова моря, в предстоящие сутки обусловит штормовую погоду. Уже сейчас начался снег, который будет продолжаться и в воскресенье, штормовой ветер 20-25 м/с, поднял метели.

В воскресенье, 13 декабря, когда центр приблизится к восточному побережью Чукотки, порывы достигнут 28-33 м/с, сохранятся метели.

Но уже в начале новой недели ветер немного ослабеет и его порывы не превысят 28 м/с. / meteonovosti.ru /
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