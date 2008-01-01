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К Камчатке приближается ненастный циклон
ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 12 декабря
Дальневосточные районы России не оставляют в покое циклоны, уроженцы южных широт. Вот и очередной из их плеяды выйдет к южным района Камчатки в начале следующей недели.
Воскресный день в крае обещает быть довольно спокойный, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах небольшой, местами умеренный снег, на побережьях ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с.
В начале новой недели циклон вплотную подберется к южной половине Камчатки, которая и будет находиться в эпицентре ненастной погоды.
Здесь и в краевом центре - Петропавловске-Камчатском - при облачной погоде ожидаются снегопады, местами сильные, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, в прибрежных районах 25-30 м/с.
Во вторник циклон отправится на север, северо-восток, но сохранятся снегопады, а ветер в прибрежных районах ослабеет до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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