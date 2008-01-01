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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Воскресенье, 13 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -8..-3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе сохранится умеренно холодная погода, Незначительно понизится атмосферное давление, но фон его останется высоким. Для здоровых людей внешние условия комфортны и не должны вызвать каких-либо метеопатических реакций. Недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов - к высокому атмосферному давлению они приспосабливаются медленно. Повысится влажность воздуха. Людям с хроническими болезнями бронхов и легких, суставов и позвоночника следует внимательнее следить за самочувствием и не забывать принимать назначенные врачом лекарства. / meteonovosti.ru /



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