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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 13 декабря



Антициклон, обеспечивавший столичный регион солнечной и морозной погодой, отступает на юго-восток. Бразды правления переходят к циклонам и атмосферным фронтам. Уже сегодня увеличится облачность, но будут и прояснениями, местам закружит небольшой снег и морозы станут мягче, днем -4..-6 градусов. Среднесуточная температура останется ниже климатической нормы, но уже только на градус. А потому вопрос об обновлении инструментальных наблюдений на повестке дня не стоит.



В позапрошлом веке, в 1888 году, в Москве трещали настоящие морозы со значением -30.2 градуса. Самая высокая температура 13 декабря 5.5 градуса зафиксирована в 1981 и 1999 годах. В 1976 году прошли сильные осадки, выпало 12,4 мм.



В прошлом, 2019 году, в этот день было тепло. Среднесуточная температура превысила норму на градус с небольшим. Большой разницы между ночной и дневной температурой не было, ночью 1.3, днем 1.5 градуса, и преимущественно без осадков. / meteonovosti.ru /



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