Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
13 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 13 декабря

  Антициклон, обеспечивавший столичный регион солнечной и морозной погодой, отступает на юго-восток. Бразды правления переходят к циклонам и атмосферным фронтам. Уже сегодня увеличится облачность, но будут и прояснениями, местам закружит небольшой снег и морозы станут мягче, днем -4..-6 градусов. Среднесуточная температура останется ниже климатической нормы, но уже только на градус. А потому вопрос об обновлении инструментальных наблюдений на повестке дня не стоит.

В позапрошлом веке, в 1888 году, в Москве трещали настоящие морозы со значением -30.2 градуса. Самая высокая температура 13 декабря 5.5 градуса зафиксирована в 1981 и 1999 годах. В 1976 году прошли сильные осадки, выпало 12,4 мм.

В прошлом, 2019 году, в этот день было тепло. Среднесуточная температура превысила норму на градус с небольшим. Большой разницы между ночной и дневной температурой не было, ночью 1.3, днем 1.5 градуса, и преимущественно без осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-6
Вс.
13 дек.
-6
Пн.
14 дек.
-3
Вт.
15 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Однадатта		 -52
Батагай

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100