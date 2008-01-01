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Новости погоды
Самый холодный день зимы в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:16 Воскресенье, 13 декабря
Днем 12 декабря небо над столицей стали закрывать облака. Это уменьшило приток солнечной радиации к земле, и как следствие привело к уменьшению дневного прогрева. Максимальная температура воздуха на ВДНХ и Балчуге составила -7,1 градуса, в Тушине -6,3 градуса, в МГУ -7,0 градуса.
День 12 декабря оказался самым холодным с начала зимы. / meteonovosti.ru /
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