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Новости погоды


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Самый холодный день зимы в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:16 Воскресенье, 13 декабря

  Днем 12 декабря небо над столицей стали закрывать облака. Это уменьшило приток солнечной радиации к земле, и как следствие привело к уменьшению дневного прогрева. Максимальная температура воздуха на ВДНХ и Балчуге составила -7,1 градуса, в Тушине -6,3 градуса, в МГУ -7,0 градуса.

День 12 декабря оказался самым холодным с начала зимы. / meteonovosti.ru /
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-6
Пн.
14 дек.
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Вт.
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+38
Однадатта		 -52
Батагай

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дехрадун

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