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Самый холодный день зимы в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:16 Воскресенье, 13 декабря



Днем 12 декабря небо над столицей стали закрывать облака. Это уменьшило приток солнечной радиации к земле, и как следствие привело к уменьшению дневного прогрева. Максимальная температура воздуха на ВДНХ и Балчуге составила -7,1 градуса, в Тушине -6,3 градуса, в МГУ -7,0 градуса.



День 12 декабря оказался самым холодным с начала зимы. / meteonovosti.ru /



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