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Ураганные ветра на востоке России

ИА "Метеоновости" / 10:36 Воскресенье, 13 декабря



Относительно спокойную погоду в Дальневосточном округе вновь нарушили циклоны. Их влияние распространяется лишь на восток региона, в континентальные районы их не пускает обширный антициклон. Но зато на востоке они проявляют себя в полной мере.



В субботу один из них кружил в Беринговом море. На восток Чукотки и Камчатского края он принес снегопады, метели и порывистый ветер.



Еще один вихрь сформировался над просторами Тихого океана вдали от материковой части, но его намерения более коварны. Продвигаясь строго на север уже в понедельник циклон ухудшит погоду на Курилах, где ожидается сильный снег, ветер ураганной силы, 25-30 м/с, порывы до 38 м/с. Приближаясь к юго-западному побережью Камчатского края, он также станет виновником ураганных ветров (45-50 м/с) сильного снега, метелей. Во вторник ненастная зона распространится на всю южную половину полуострова, сохраняя сильный ветер, снег, переходящий в мокрый снег, метели, ожидается налипание мокрого снега.



В течение всей недели циклон останется кружить вблизи Камчатского края, не оставляя никаких надежд на улучшение погоды на полуострове. / meteonovosti.ru /



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