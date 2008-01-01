Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
13 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураганные ветра на востоке России


ИА "Метеоновости" / 10:36 Воскресенье, 13 декабря

  Относительно спокойную погоду в Дальневосточном округе вновь нарушили циклоны. Их влияние распространяется лишь на восток региона, в континентальные районы их не пускает обширный антициклон. Но зато на востоке они проявляют себя в полной мере.

В субботу один из них кружил в Беринговом море. На восток Чукотки и Камчатского края он принес снегопады, метели и порывистый ветер.

Еще один вихрь сформировался над просторами Тихого океана вдали от материковой части, но его намерения более коварны. Продвигаясь строго на север уже в понедельник циклон ухудшит погоду на Курилах, где ожидается сильный снег, ветер ураганной силы, 25-30 м/с, порывы до 38 м/с. Приближаясь к юго-западному побережью Камчатского края, он также станет виновником ураганных ветров (45-50 м/с) сильного снега, метелей. Во вторник ненастная зона распространится на всю южную половину полуострова, сохраняя сильный ветер, снег, переходящий в мокрый снег, метели, ожидается налипание мокрого снега.

В течение всей недели циклон останется кружить вблизи Камчатского края, не оставляя никаких надежд на улучшение погоды на полуострове. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-6
Вс.
13 дек.
-6
Пн.
14 дек.
-3
Вт.
15 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Однадатта		 -52
Батагай

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100