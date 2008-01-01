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Сибирские морозы крепчают

ИА "Метеоновости" / 11:09 Воскресенье, 13 декабря



В сибирском полюсе холода, Эвенкии, декабрь начался с аномально теплой погоды. В первую неделю календарной зимы среднесуточная температура превышала норму на 15-20, а в отдельные дни на 23 градуса. Под утро ниже -17 градусов столбики термометров не опускались. Лишь к концу первой декады морозы усилились. И уже в ночь на воскресенье в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края температура понизилась до -46 градусов. Ее среднесуточное значение оказалась уже на 13 градусов ниже нормы. Всего несколько десятых градуса не хватило температуре в центральных районах Красноярского края до отметки -50.



И все же самой низкой температура остается в Якутии. В северо-западных районах Якутии морозы в ночь на воскресенье усиливались до -52 градусов, а на востоке, в районе Оймякона - до -53.4 градусов. Сильные морозы в центральных районах Красноярского края и в Якутии сохранятся и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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