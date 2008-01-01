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Южные курорты радуют теплом

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 13 декабря



Погоду в южных районах России определяет окраина антициклона, где господствуют ветры южных направлений. Они поставляют теплый воздух из районов Юго-Западной Азии. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края погода мало напоминает зимнюю. В дневные часы воздух прогревается до 14..17 градусов. А в субботу в ряде населенных пунктов Крыма температура установила новые суточные рекорды.



В поселке Черноморское, что на западе полуострова, температура повысилась до +15.1, что на 0.1 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1960 года. На ЮБК, в Ялте, максимальная температура в субботу составила +15.2, также став суточным рекордом, предыдущий рекорд, +15.0 отмечался в 1979 году.



Еще выше была дневная температура на побережье Краснодарского края: в Сочи +15.5, в Новороссийске +16.8, но здесь рекордные значения выше +20 градусов, а потому остались непреодолимыми. / meteonovosti.ru /



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