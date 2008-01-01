

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Свежевыпавший снег украсил Москву

ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 13 декабря



Утром к столичному региону приблизился атмосферный фронт, который сначала посыпал снежком западные округа столицы, а после 10 утра зона со снегом распространилась практически на весь город. За 3 часа ( с 9 до 12 часов) в среднем по Москве прирос снега составил 1 см. Наибольшее количество, до 2 см, выпало на территории Новой Москвы и в Северном административном округе. Меньше снега было в Южном округе, 0,2 см.



До 15 часов небольшой снег в Москве сохранится, и высота снежного покрова будет медленно, но увеличиваться. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



