|
|
|
Новости погоды
Свежевыпавший снег украсил Москву
ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 13 декабря
Утром к столичному региону приблизился атмосферный фронт, который сначала посыпал снежком западные округа столицы, а после 10 утра зона со снегом распространилась практически на весь город. За 3 часа ( с 9 до 12 часов) в среднем по Москве прирос снега составил 1 см. Наибольшее количество, до 2 см, выпало на территории Новой Москвы и в Северном административном округе. Меньше снега было в Южном округе, 0,2 см.
До 15 часов небольшой снег в Москве сохранится, и высота снежного покрова будет медленно, но увеличиваться. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.