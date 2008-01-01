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Холоднее всего в Подмосковье - на востоке

ИА "Метеоновости" / 13:36 Воскресенье, 13 декабря



Установлению морозной погоды Москва и Подмосковье обязаны антициклону. Его центр продолжительное время находится над Поволжьем. Именно здесь отмечается самая низкая температура европейской территории. По территории Московской области отмечаются большие контрасты температуры. Самые низкие ее значения - в восточной половине, оказавшейся ближе, чем западные районы к центру антициклона. Средняя за прошедшие дни декабря температура на западе области соответствует норме, а на востоке - ниже ее на 3-4 градуса. Самый холодный район Подмосковья - Шатурский. В поселке городского типа Черусти, входящего в состав Шатурского района, температура ниже нормы на 4.3 градуса. При этом за декабрь еще не упало ни снежинки.



В то же время в Можайске и Клину температура в пределах нормы, а сугробы подросли до 7-11 см. / meteonovosti.ru /



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