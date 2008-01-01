Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
14 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:32 Понедельник, 14 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В начале недели морозы ослабеют. Атмосферное давление слабо понижается, но еще остается на повышенном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное.

Зимние колебания температуры, часто сопровождающиеся высокой влажностью и усилением ветра и перепадами атмосферного давления, являются не легким испытанием для организма, прежде всего, людей более старшего возраста, у которых имеются проблемы со здоровьем. У них могут обостряться заболевания суставов, особенно воспалительного и дегенеративного характера, органов дыхания, частые простудные и острые респираторные заболевания. Неустойчивые атмосферные процессы и колебания давления становятся нагрузкой и чаще провоцируют сосудистые нарушения. Поэтому, зимой стоит уделять больше внимания своему здоровью, укреплять иммунитет, нормализовать режим труда и отдыха, принимать витаминные комплексы, адаптогены растительного происхождения. Зимой вода для организма также необходима как летом для поддержания водно-солевого обмена, поэтому надо чаще пить обычную воду, а также зеленый или травяной чай. Если нет противопоказаний, и позволяет самочувствие: занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут снизить гиподинамию, повысить насыщение организма кислородом. А это путь к снижению метеочувствительности и улучшению самочувствия.

Как говорил немецкий поэт: "Единственная красота, которую я знаю - это здоровье"!

Геомагнитный фон 14 декабря прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
-4
Пн.
14 дек.
-5
Вт.
15 дек.
-4
Ср.
16 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100