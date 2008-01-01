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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Понедельник, 14 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В начале недели морозы ослабеют. Атмосферное давление слабо понижается, но еще остается на повышенном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное.



Зимние колебания температуры, часто сопровождающиеся высокой влажностью и усилением ветра и перепадами атмосферного давления, являются не легким испытанием для организма, прежде всего, людей более старшего возраста, у которых имеются проблемы со здоровьем. У них могут обостряться заболевания суставов, особенно воспалительного и дегенеративного характера, органов дыхания, частые простудные и острые респираторные заболевания. Неустойчивые атмосферные процессы и колебания давления становятся нагрузкой и чаще провоцируют сосудистые нарушения. Поэтому, зимой стоит уделять больше внимания своему здоровью, укреплять иммунитет, нормализовать режим труда и отдыха, принимать витаминные комплексы, адаптогены растительного происхождения. Зимой вода для организма также необходима как летом для поддержания водно-солевого обмена, поэтому надо чаще пить обычную воду, а также зеленый или травяной чай. Если нет противопоказаний, и позволяет самочувствие: занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут снизить гиподинамию, повысить насыщение организма кислородом. А это путь к снижению метеочувствительности и улучшению самочувствия.



Как говорил немецкий поэт: "Единственная красота, которую я знаю - это здоровье"!



Геомагнитный фон 14 декабря прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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