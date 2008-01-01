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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:25 Понедельник, 14 декабря

  В понедельник в столице заметно потеплеет, скажется влияние атмосферного фронта, проходящего через Москву. Он проявит себя увеличением облачности, небольшим снегом и повысит температуру. Ее среднесуточное значение ожидается уже на 1-2 градуса выше нормы. Рекорды, как минимальной, так и максимальной температур останутся в прошлом. Самым холодным этот день отмечался в далеком 1907 году, когда под утро ударили морозы до -28.1. Не спешила зима на московскую землю в 1999 году, 14 числа максимальная температура составила +4.5, что также стало рекордом, но уже суточного максимума. В 1981 году на московской земле выпало 23.2 мм осадков, что стало не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом декабря.

В прошлом 2019 году температура, как ночью, так и днем была положительная: ночью +0.1, днем +0.6 градуса. Шел слабый дождь. / meteonovosti.ru /
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