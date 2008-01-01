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Новости погоды


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В Санкт-Петербург направляется оттепель


ИА "Метеоновости" / 09:26 Понедельник, 14 декабря

  В субботу в Северной столице прошел мокрый снег, и некоторое время снежный покров радовал белым пейзажем соскучившихся по настоящей зиме петербуржцев. Не обошлось без гололеда, к счастью, интенсивность его была небольшой, а с переходом температуры к положительным значениям он прекратился. Увы, но попутно "плюс" успешно превращал долгожданный свежевыпавший снег в талую воду.

Вернувшаяся в воскресенье зима принесла гололедицу, в ночь подморозило до -7, днем удержалась слабоморозная погода. Вполне зимним будет и начало наступившей недели: днем -2..-4, местами пройдет небольшой снег. Но уже в середине недели циклон с запада принесет волну атлантического тепла и обильные осадки - снег перейдет в мокрый снег и дождь, местами возможен гололед. До окончания недели сохранится сырая и теплая, временами ветреная погода. Ночью при прояснениях возможен легкий мороз, на дорогах гололедица, днем термометры покажут 0..+3. / meteonovosti.ru /
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