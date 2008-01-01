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Новости погоды


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Итоги воскресного снегопада в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:01 Понедельник, 14 декабря

  День 13 декабря в столичном регионе оказался снежным. За 12 часов в Москве в виде снега выпало в среднем 2 мм осадков. Прирост свежевыпавшего снега за 12 часов составил в среднем 1 см, наибольшее количество снега выпало в Северном административном округе и на территории Новой Москвы, до 3 см, на востоке Москвы прирост не превышал 1 см.

К утру 14 декабря высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ и Балчуге, достигла 5 см, в МГУ 6 см. По области самый высокий снежный покров на западе: в Истре и Волоколамске 7 см, в Можайске 8 см. На востоке Подмосковья, в Коломне, Павловском Посаде и Черустях снег не лег.

На всей территории столичного региона сохраняется дефицит осадков. / meteonovosti.ru /
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