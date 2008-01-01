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Самая неблагоприятная погода в России

ИА "Метеоновости" / 10:22 Понедельник, 14 декабря



Основным дирижером погоды в большинстве районов России остается обширный антициклон. Свои владения он раскинул от Балтийского моря до Якутии, блокируя проникновение циклонических вихрей. На их долю остаются лишь крайний север и восток России.



Именно в восточных районах в воскресенье и на начавшейся недели наблюдается штормовая погода. Ее принес южный циклон. Сформировавшись в низких широтах на активном участке атмосферного фронта над просторами Тихого океана, он с большими скоростями начал продвигаться к северу. Уже в выходные дни его влияние стало заметным на Курилах, охотском побережье Хабаровского края и на Сахалине. В воскресенье циклон приблизился к югу Камчатского края, что заметно ухудшило погоду на полуострове. Его центр и в воскресенье, и в ночь на понедельник оставался у южной оконечности Камчатки, где сохранялись снегопады (выпало более 30 мм осадков), продолжительные метели и ураганный ветер (до 43 м/с). Сильные осадки в виде снега и мокрого снега отмечались на севере Курильской гряды, зафиксировано налипание мокрого снега, диаметр которого составил 28 мм, порывы ветра достигали штормовой силы (30 м/с и более). Снегопады сохранялись и в Хабаровском крае.



Сегодня и во вторник на юге Камчатки крайне неблагоприятная погода: сильный снег, метель, налипание мокрого снега, штормовой ветер, на юго-западном побережье, куда сместится центр циклона, ураган - усиление ветра до 45-50 м/с. Снегопады, метели и сильный ветер сегодня и в ближайшие дни ожидаются и в соседних районах: в Магаданской области, Хабаровском крае, на Сахалине, Курилах, в Чукотском автономном округе. / meteonovosti.ru /



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