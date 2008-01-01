Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
14 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозы ненадолго покинут Поволжье


ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 14 декабря

  С первых дней календарной зимы в Поволжье установилась морозная погода. Температура под утро понижалась до -15..-20 градусов, а местами и ниже. Средняя температура первой декады месяца оказалась на 4-5 градусов ниже нормы. А снега почти не прибавилось. За прошедшие дни декабря осадков выпало менее 1 мм, а местами их и вовсе не было. Установлению морозной и сухой погоды способствовал антициклон. Его центр расположился в аккурат над Средним Поволжьем и лишь в минувшие выходные дни переместился на Южный Урал.

Наступившая неделя принесет небольшое ослабление морозов. Антициклон-долгожитель продолжит уходить на восток, а его место попытается занять атлантический циклон. Центр циклона по-прежнему будет смещаться по арктическим морям, но с формированием над Поволжьем высотной ложбины, небо прикроют облака, температура, как ночью, так и днем повысится на 4-5 градусов и повсеместно пройдет небольшой снег.

Но к выходным дням с запада начнет приближаться очередной антициклон. Осадки прекратятся, а морозы вновь усилятся. Столбики термометров в ночные часы достигнут двадцатиградусных отметок и самыми холодными районами Поволжья будут северные. В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае среднесуточная температура ожидается на 8-10 градусов ниже нормы, в Татарстане отрицательная аномалия предполагается 3-4 градуса, а в Самарской и Ульяновской областях - 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Пн.
14 дек.
-5
Вт.
15 дек.
-4
Ср.
16 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Тангаил

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100