

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозы ненадолго покинут Поволжье

ИА "Метеоновости" / 11:31 Понедельник, 14 декабря



С первых дней календарной зимы в Поволжье установилась морозная погода. Температура под утро понижалась до -15..-20 градусов, а местами и ниже. Средняя температура первой декады месяца оказалась на 4-5 градусов ниже нормы. А снега почти не прибавилось. За прошедшие дни декабря осадков выпало менее 1 мм, а местами их и вовсе не было. Установлению морозной и сухой погоды способствовал антициклон. Его центр расположился в аккурат над Средним Поволжьем и лишь в минувшие выходные дни переместился на Южный Урал.



Наступившая неделя принесет небольшое ослабление морозов. Антициклон-долгожитель продолжит уходить на восток, а его место попытается занять атлантический циклон. Центр циклона по-прежнему будет смещаться по арктическим морям, но с формированием над Поволжьем высотной ложбины, небо прикроют облака, температура, как ночью, так и днем повысится на 4-5 градусов и повсеместно пройдет небольшой снег.



Но к выходным дням с запада начнет приближаться очередной антициклон. Осадки прекратятся, а морозы вновь усилятся. Столбики термометров в ночные часы достигнут двадцатиградусных отметок и самыми холодными районами Поволжья будут северные. В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае среднесуточная температура ожидается на 8-10 градусов ниже нормы, в Татарстане отрицательная аномалия предполагается 3-4 градуса, а в Самарской и Ульяновской областях - 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



