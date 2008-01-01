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Зима в Москве устроит передышку

ИА "Метеоновости" / 12:33 Понедельник, 14 декабря



Почти целый месяц обширный антициклон, раскинувший свои владения от западных до восточных границ России, препятствовал проникновению атлантических циклонов на Русскую равнину. Но в воскресенье, с ослаблением влияния антициклона, атмосферный фронт атлантического циклона, присыпал землю снежком.



Малоподвижный фронтальный раздел сохранит свое влияние на погоду столичного региона и во вторник.. Она ожидается облачной местами пройдет небольшой снег, а температура сохранит отрицательные значения: ночью от -3 до -5, по области до -8 градусов, днем -1..-3. По области от 0 на западе до -5 на востоке территории. Ветер южный 2-7 м/с.



В среду, 16 декабря, к российским границам на северо-западе приблизится атлантический циклон. Но в столичном регионе он проявит себя лишь плотными облаками, а существенных осадков не принесет. А вот порция относительно теплого воздуха до Москвы доберется, что сохранит температуру на 2 и более градусов превышающую норму: ночью от 3 до 5 мороза, в восточной половине Подмосковья до -8, днем -1..-3 градуса в Москве и от 0 до -5 по области. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.



И все же самому циклону к центру России не пробиться, лишь атмосферные фронты, связанные с ним, напомнят о себе небольшим снегом. Атмосферное давление, несмотря на небольшие колебания, по-прежнему будет выше нормы на 6-8 единиц. А юго-западные ветра продолжат поставлять теплый воздух.



В четверг, 17 декабря, погода облачная с небольшими осадками, ночью по-прежнему от 3 до 5 мороза, днем температура устремится к нулю и составит в столице от 0 до -2, в Подмосковье, в основном на востоке до -5.



В пятницу на европейскую территорию пожалует антициклон из Западной Европы и будет проходить по Европейскому югу. Москва и область окажется на границе между южным антициклоном и атлантическим циклоном. Погода облачная с небольшими осадками преимущественно в виде снега, но теплая: ночью от 0 до -5, днем -3..+2 градуса. Среднесуточная температура превысит норму более, чем на 4 градуса.



А уже в субботу, по предварительным прогнозам, на московскую землю вернутся небольшие морозы. / meteonovosti.ru /



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