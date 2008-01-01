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На неделе в Москве и снег, и оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 14 декабря



антициклон препятствовал проникновению атлантических циклонов на Русскую равнину. Но в воскресенье, с ослаблением влияния антициклона, атмосферный фронт атлантического циклона, присыпал землю снежком.



Вечером в понедельник с юго-запада центрального района к столице приблизится следующий атмосферный фронт. Вновь начнет сыпать снег, который к середине ночи усилится. К утру 15 декабря в Москве выпадет 2-4 мм осадков, и снега прибавится на 2-4 см. На территории Новой Москвы до 6 см.Днем снег перейдет в стадию небольшого с количеством осадков около 1 мм. Температура воздуха ночью в Москве -3.. -5, по области до -8 градусов, днем -1..-3. В городе создадутся условия для образования сосулек.



В среду, 16 декабря, атмосферное давление в центре России немного подрастет, существенных осадков не ожидается. Температурный режим практически не изменится, оставаясь на 2 градуса выше нормы.



В четверг, 17 декабря, столичный регион окажется в пограничной зоне между циклоном на севере и антициклоном на юге. Погода сохранится облачная, с небольшим снежком, днем еще слабый морозец.



В пятницу,18 декабря, на европейскую территорию пожалует антициклон из Западной Европы и будет проходить по Европейскому югу. Москва и область окажется на границе между южным антициклоном и атлантическим циклоном. Погода облачная с небольшими осадками преимущественно в виде снега, но теплая: ночью от 0 до -5, днем -3..+2 градуса.Среднесуточная температура превысит норму более, чем на 4 градуса.



В субботу 19 декабря, на Николу-зимнего, на московскую землю вернутся небольшие морозы. / meteonovosti.ru /



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