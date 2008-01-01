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Новости погоды


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Сильные морозы вернутся на Урал


ИА "Метеоновости" / 13:48 Понедельник, 14 декабря

  Первый зимний месяц на Урале войдет в историю наблюдений неустойчивостью в погоде. Начавшись с морозов, а в начале месяца температура под утро понижалась до -13..-18, а местами и до -20 градусов, к завершению первой декады заметно потеплело. В ранние утренние часы было не ниже -10 градусов, а днем от 6 до 8 мороза. В прошедшие выходные дни морозы вновь усилились ночью до -10..-15. А в понедельник погода подарила малооблачный денек с температурой от -5 до -10 градусов.

В течение недели морозы будут ослабевать и к пятнице не только днем, но и ночью ниже -10 градусов не ожидается. Покружит небольшой снег.

Но к выходным дням арктический воздух беспрепятственно начнет обживать всю территорию Урала. Морозы усилятся как на Среднем, так и на Южном Урале до -25 градусов, осадки прекратятся. Сильные морозы придут и в соседний Пермский край, а также в центральные и южные районы Тюменской области. На севере Тюменской области (в Ямало-Ненецком а.о.) ночные морозы усилятся до -25..-30 градусов. Среднесуточная температура к выходным дням в этих районах предполагается ниже нормы на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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