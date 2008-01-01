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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:07 Вторник, 15 декабря
Предстоящим днём в Московском регионе в первой половине дня ещё сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося к востоку области, а уже во второй половине - начнёт сказываться усиливающееся влияние антициклона с запада, под натиском которого осадки прекратятся.
По сведению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 15 декабря при облачной погоде местами ещё пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1 градус, по области -5..0. Ветер слабый. Атмосферное давление подрастёт и в середине дня составит 754 мм рт ст..
Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не являются нагрузочными, развитие метеопатических реакций и погод обусловленных обострений могут отмечаться у лиц, наиболее остро реагирующих на погодные условия, с осложненным анамнезом (в основном гипертоники и гипотоники, с частыми приступами мигрени, с выраженными вегетативными расстройствами). Снизить влияние погодных факторов помогают занятия спортом (прогулки на свежем воздухе, дозированная скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика). Хорошая закалка для организма - утренний контрастный душ с разницей температуры 10-15 градусов, завершать процедуру следует теплой водой.
Геомагнитный фон 15 декабря - спокойный / meteonovosti.ru /
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