Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
15 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:07 Вторник, 15 декабря

  Предстоящим днём в Московском регионе в первой половине дня ещё сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося к востоку области, а уже во второй половине - начнёт сказываться усиливающееся влияние антициклона с запада, под натиском которого осадки прекратятся.

По сведению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 15 декабря при облачной погоде местами ещё пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1 градус, по области -5..0. Ветер слабый. Атмосферное давление подрастёт и в середине дня составит 754 мм рт ст..

Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не являются нагрузочными, развитие метеопатических реакций и погод обусловленных обострений могут отмечаться у лиц, наиболее остро реагирующих на погодные условия, с осложненным анамнезом (в основном гипертоники и гипотоники, с частыми приступами мигрени, с выраженными вегетативными расстройствами). Снизить влияние погодных факторов помогают занятия спортом (прогулки на свежем воздухе, дозированная скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика). Хорошая закалка для организма - утренний контрастный душ с разницей температуры 10-15 градусов, завершать процедуру следует теплой водой.

Геомагнитный фон 15 декабря - спокойный / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Вт.
15 дек.
-4
Ср.
16 дек.
-5
Чт.
17 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Однадатта		 -53
Екючю

некомфортное место: Пильво
комфортное место: Каес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100