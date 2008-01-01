Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
15 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:51 Вторник, 15 декабря

  Декабрьская погода уже проявила себя в центре России морозами, а теперь готова и снега побольше подсыпать. Но по средним статистическим показателям снежный покров в Москве и Подмосковье еще далек от нормы. Самые высокие сугробы в Москве в этот день отмечались в 1919 году, их высота достигала 32 см.

Температура воздуха с воскресенья на 2-3 градуса превышает норму. Сегодня в Москве по климатическим меркам будет также тепло. Днем морозы совсем небольшие от -1 до -3 градусов. Очень суровой середина месяца оказалась в 1997 году, каждую ночь столбики термометров преодолевали отметку в -25 градусов, а в ночь на 15 декабря морозы усилились до -27.3. Рекордно теплым этот день остается в 2006 году, максимальная температура почти достигла +10 градусов (+9.2).

Сегодняшний день будет похож на 15 декабря прошлого года: ночью было -1.7, днем +1.8, прошел небольшой мокрый снег (1.6 мм), даже установился временный снежный покров высотой 1 см, но уже на следующий день при положительной температуре, как ночью, так и днем снег растаял. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Вт.
15 дек.
-4
Ср.
16 дек.
-5
Чт.
17 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Однадатта		 -53
Екючю

некомфортное место: Пильво
комфортное место: Каес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100