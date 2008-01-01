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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:51 Вторник, 15 декабря



Декабрьская погода уже проявила себя в центре России морозами, а теперь готова и снега побольше подсыпать. Но по средним статистическим показателям снежный покров в Москве и Подмосковье еще далек от нормы. Самые высокие сугробы в Москве в этот день отмечались в 1919 году, их высота достигала 32 см.



Температура воздуха с воскресенья на 2-3 градуса превышает норму. Сегодня в Москве по климатическим меркам будет также тепло. Днем морозы совсем небольшие от -1 до -3 градусов. Очень суровой середина месяца оказалась в 1997 году, каждую ночь столбики термометров преодолевали отметку в -25 градусов, а в ночь на 15 декабря морозы усилились до -27.3. Рекордно теплым этот день остается в 2006 году, максимальная температура почти достигла +10 градусов (+9.2).



Сегодняшний день будет похож на 15 декабря прошлого года: ночью было -1.7, днем +1.8, прошел небольшой мокрый снег (1.6 мм), даже установился временный снежный покров высотой 1 см, но уже на следующий день при положительной температуре, как ночью, так и днем снег растаял. / meteonovosti.ru /



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