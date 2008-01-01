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Суровыми морозами Якутию не удивить

ИА "Метеоновости" / 08:58 Вторник, 15 декабря



По климатическим данным, минимально температура воздуха в Якутии в декабре понижается до -45..-50 градусов, в отдельные годы до -6 градусов.



В вечно борющихся за право называться Полюсом холода Оймяконе и Верхоянске, морозы достигают -68..-64 градусов. По данным метеорологический метеонаблюдений, ведущихся на Оймяконской метеостанции с 1923 года абсолютный минимум в -67.7 градусов был зафиксирован здесь в 1933 году, однако, по неофициальным данным, основанных на наблюдениях геологов, в 1926 году температура воздуха опускалась даже до значений -71.2 градусов.



Такие рекордно низкие температуры все же не дотягивают до антарктических экстремумов, но в Антарктиде нет постоянно проживающего на континенте населения, а вот в якутских улусах его количество достигает почти миллиона человек. Местные жители давно адаптировались к таким погодным условиям и зимние температуры выше -40 градусов считают почти оттепелями. Однако, нынешний декабрь вот уже вторую неделю продолжает вымораживать и без того сухой воздух 50 градусными морозами.



В центральной части Якутии в поселке Ытык-Кюельвчерашник сутки запомнятся самой низкой температурой в республике Саха в -52.9 градуса, на метеорологической станции Верхоянский Перевоз воздух остыл до -51.8 градусов, в Оймяконе до -51.3 градусов. Температурные значения отстают в центральной части Якутии от многолетних наблюдений на 4-9 градусов. И такая суровая тенденция сохранится на территории улусов до конца рабочей недели. На радость школьникам, включая старшеклассников, при морозах за -50 занятия в школах не проводятся. / meteonovosti.ru /



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