

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снег полностью укрыл Москву и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 15 декабря







Снегопад, начавшийся после 21 часа 14 декабря, продолжался всю ночь 15 декабря. Осадки в столице распределились равномерно, на город выпало по 5 мм. На территории Новой Москвы, где снегопад начался раньше, выпало до 7 мм.



Высота снежного покрова в Москве достигла 10-13 см, наиболее высокий снег лежит в МГУ. Постепенно высота снега приближается к норме.



Прошедший снегопад сформировался снежный покров на востоке Подмосковья. Хотя высота его пока невелика, в Коломне и Кашире 4 см, в Павловском Посаде 5 см, в Черустях 2 см. Наиболее высокий снег лежит на западе Московской области, в Можайске 15 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



