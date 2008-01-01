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Новости погоды


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Снег полностью укрыл Москву и Подмосковье


ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 15 декабря

  Ночной снегопад 15 декабря, связанный с прохождением атмосферного фронта с юга, полностью укрыл землю столичного региона снегом. На всей территории сформировался снежный покров. В этом году без снега на Новый год жители не останутся!

Снегопад, начавшийся после 21 часа 14 декабря, продолжался всю ночь 15 декабря. Осадки в столице распределились равномерно, на город выпало по 5 мм. На территории Новой Москвы, где снегопад начался раньше, выпало до 7 мм.

Высота снежного покрова в Москве достигла 10-13 см, наиболее высокий снег лежит в МГУ. Постепенно высота снега приближается к норме.

Прошедший снегопад сформировался снежный покров на востоке Подмосковья. Хотя высота его пока невелика, в Коломне и Кашире 4 см, в Павловском Посаде 5 см, в Черустях 2 см. Наиболее высокий снег лежит на западе Московской области, в Можайске 15 см. / meteonovosti.ru /
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