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Новости погоды


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Температура в Крыму возвращается в норму


ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 15 декабря

  Зима как будто забыла про Крым - вынос тепла из субтропиков принес в Тавриду не по сезону теплую погоду. Если точнее, то по температурным показателям полуостров вернулся в третью декаду октября. Днем в Симферополе пятый день подряд столбики термометров легко поднимались в район отметки +15 oС, средняя суточная температура превышала норму на 6-8 градусов. Не обошлось и без новых климатических рекордов.

Однако средиземноморский циклон, согревший Тавриду аномальным теплом, скоро завершит свою благотворительную миссию. Во вторник, 15 декабря, в Крыму подует холодный и порывистый северный ветер, температура начнет быстро понижаться. В середине недели в Симферополе уже вполне декабрьские +4..+6 днем и 0..+2 ночью. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, до окончания недели в области высокого атмосферного давления осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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