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Морской воздух южноевропейских курортов весьма благоприятен

ИА "Метеоновости" / 11:55 Вторник, 15 декабря



Декабрь, безусловно, считается зимним месяцем. Но если на большей части континентальной России в это время морозно и снежно, то южные приморское страны Европы по-прежнему купаются в солнечных ваннах.



Настойчиво пробивающий себе дорогу на запад отрог сибирского антициклона спешит поделиться погожими днями с жителями Балканского и южной части Апеннинского полуостровов, а так же с побережьем Черного, Средиземного, Адриатического, Ионического и Эгейского морей. Его влияние сохранится над регионами вплоть 20 декабря. Затем, с приближением облачных полей, погода начнет постепенно ухудшаться и первыми прочувствуют это жители Апеннин: западные атмосферные фронты вновь принесут с собою дожди.



Зато температура морской воды на курортах Хорватии, Черногории, Италии, Турции, Греции, Туниса, Марокко достаточно инертна, ее значения варьируют от +15 до +18 градусов. Самая высокая температура воды наблюдается в акватории Эгейского моря (Бодрум, Даламан в Турции) и восточной части Средиземного моря (остров Кипр, турецкие курорты Сиде, Мармарис, Фетхие, Кемер) здесь прибрежные воды сохраняют тепло до +20..+22 градусов.



Приземная температура воздуха, напротив, на неделе будет отставать в своих показателях от морской воды на 5-7 единиц. Но благодаря преимущественно малооблачной и маловетреной погоде без осадков обстановка на курортах будет вполне комфортной и располагать к прогулкам по побережью и историческим местам. / meteonovosti.ru /



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