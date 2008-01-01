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Камчатка бьет рекорды снегопадами

ИА "Метеоновости" / 13:07 Вторник, 15 декабря



Первая половина декабря погода на Камчатке практически соответствовала климатической норме, лишь немного отставая в температурном режиме, на 2-3 градуса: при слабом ветре северных румбов температура в ночные часы понижалась до -14..-9 градусов, в дневные часы при малооблачной погоде воздух прогревался до -10..-5 градусов. Количество выпавших осадков было весьма мало.



Однако, в воскресный день, 13 декабря, небо постепенно начало затягивать облачностью. Циклонический вихрь с акваторий Тихого океана постепенно приближался к региону. И в ночь на понедельник, 14 декабря, он обрушился штормовыми ветрами на полуостров. На мысе Семячик порывы ветра достигали 35 м/с. На метеостанции Озерная, расположенной на южной оконечности Камчатки, зафиксированы порывы ветра 27 м/с.



В Петропавловске-Камчатке при порывистом ветре 20-23 м/с количество осадков за сутки превысило 41 мм, что стало новым рекордом (прежний продержался с 1957 года со значением 31.4 мм). За одни лишь за сутки на город выпало почти 40% от месячной нормы осадков, высота снежного покрова увеличилась с 18 до 66 см. Температура воздуха в регионе резко повысилась и местами даже перешла на положительные значения. В столице края максимальная температура прошедших суток составила +0.2 градуса. На дорогах образовалась угроза гололедицы.



Слабоположительные температуры в дневные часы сохранятся в южных районах Камчатского края до четверга, 17 декабря. Ветер стихнет до умеренного, осадки на большей части региона перейдут в разряд кратковременного ливневого снега.



В ночь на пятницу, 18 декабря, в тыловую часть не желающего отступать циклона, начнет поступать холодный воздух и на юге полуострова похолодает до -6..-1 градуса, в центральных районах до -16, на севере до -23..-18 градусов. Днем температура воздуха сохранит тенденцию к общему похолоданию: на юге до -5 градусов, в центральных районах до -13 градусов, в северных районах края до -22..-17 градусов, на восточном побережье до -12..-7 градусов. Погода сделает небольшой перерыв в осадках, но третья декада декабря, по предварительным прогнозам синоптиков, вновь обещает снежной. / meteonovosti.ru /



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