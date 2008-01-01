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В Тихом океане тропические циклоны идут по следу друг друга


ИА "Метеоновости" / 14:05 Вторник, 15 декабря

  В Южной части Тихого океана отмечаются два тропических возмущения.

В субботу, 12 декабря, образовался тропический циклон YASA. 14 декабря эпицентр циклона располагался примерно в 460 км к северо-востоку от города Порт-Вила (республика Вануату, архипелаг Новые Гибриды) и в 700 км к юго-востоку от города Сува (архипелаг Фиджи). Максимальная скорость составляла 120 км/с. Система смещалась на юго-запад со скоростью 5 км/ч.

15 декабря скорость в эпицентре 195 км/ч порывы достигают 241 км/ч, система смещается на восток со скоростью 11 км/ч.

По прогнозам специалистов 17 декабря циклон пройдет над Вити-Леву (Фиджи) с максимально устойчивыми ветрами от 165 до 195 км/ч. YASA присвоена 4 категория опасности. Напомним, что циклоны южной части Тихого океана редко достигают 5 категории, последний раз этой чести удостоился циклон Ларри в 2006 году.

Второй южнотихоокеанский тропический шторм получил имя ZAZU. Скорость его еще относительно невелика 83 км/ч, порывы достигают 102 км/ч, ему присвоена 1 категория. Он так же смещается на восток, вслед YASA, скорость его перемещения 9 км/ч.

Расстояние между тропическими возмущениями на сегодняшний день в широтном направлении около 600 км (YASA на -14.9o южной широты, ZAZU на -19o южной широты, а в меридиональном направлении они оба расположены на 173o восточной долготы). / meteonovosti.ru /
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