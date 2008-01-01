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Новости погоды


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Внимание, Черноземье! Гололед и гололедица!


ИА "Метеоновости" / 16:30 Вторник, 15 декабря

  Атмосферные фронты, дотянувшись минувшей ночью до центрального Черноземья, обрушились на регион не только осадками. Смена холодной воздушной массы на теплую повлекла за собой целый ряд неблагоприятных атмосферных явлений, в частности гололедицу на дорогах и гололедные отложения на проводах и линиях передач, что создало угрозу, как для безопасности здоровья, так и для работы энергетических предприятий, дорожного и воздушного транспорта.

Наибольшая толщина гололедных отложений до 7 мм была зафиксирована метеорологическими станциями в Курской области (Курск, Фатеж, Тим) и в Белгородской области (Новый Оскол). В самом Белгороде гололедные отложения зафиксированы на уровне 5 мм. До 4-6 мм гололедных отложений образовалось в Брянской и Смоленской областях, в Воронежской области (Лиске, Калач) и Калужском регионе (Мосальск) их величина достигла до 2 мм, как и в Орле.

В ближайшие сутки осадки на Черноземье должны прекратиться, но температура воздуха останется близка к положительным значениям. В четверг, 17 декабря, новая серия атмосферных фронтов подойдет к Центральному и Черноземному региону, а значит на фоне все тех же температур в диапазоне от-3 до +1 градусов в приземном слое не исключено возникновения неблагоприятных погодных. Стоит с осторожностью вести себя на дорогах и соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. / meteonovosti.ru /
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