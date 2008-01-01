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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:10 Среда, 16 декабря

  Предстоящим днём в столичном регионе погодные условия будут формироваться под влиянием промежуточного гребня антициклона.

Ожидается облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -5..0 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

В Москве погода с небольшими морозами и преимущественно без осадков, влажность повышенная, колебания атмосферного давления на повышенном фоне, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Для большинства как метеозависимых, так и практически здоровых людей, которые не реагируют на погодные изменения, это комфортные внешние условия. Для лиц болезненно реагирующих даже незначительные колебания метеопараметров, со сниженными функциональными резервами организма, с проявлениями хронического переутомления и психологического дискомфорта и имеющих различные хронические недуги,

даже незначительные изменения погоды могут спровоцировать ухудшение самочувствия: резкий подъем артериального давления, приступы мигрени, вегетативные нарушения (раздражительность, ухудшение самочувствия и настроения и др.). Чтобы помочь организму справиться с дополнительной внешней нагрузкой следует своевременно принимать рекомендованные врачом лекарства, не допускать резких "скачков" артериального давления, предупреждать развитие болевых симптомов. Если нет противопоказаний и позволяет самочувствие, совершать прогулки на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 16 декабря ожидается спокойный / meteonovosti.ru /
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