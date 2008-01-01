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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:55 Среда, 16 декабря

  Третьи сутки температурный фон в столичном регионе соответствует климатической норме. Москвичи уже стали отвыкать от такого хода событий, уж больно нынешний год был богат на сюрпризы погоды. Среднесуточная температура воздуха будет близка к многолетним значениям для даты 16 декабря: -5,9 градусов. Но бывали годы с резкими скачками "в сторону": в 1997 году воздух выморозило до -27,7 градусов, а 2006 год, напротив, стал рекордсменом по теплу со значением +6,3 градуса.

Снежный покров спешными темпами набирает в росте, но все же достигнуть среднего значения ему пока так и не удалось, не хватает всего лишь 4 см (высота сугробов в среднем к этому дню должна составлять около 14 см). Но терять надежду не стоит, до конца декабря снежный запас догонит, а может даже и перегонит средние нормативы московских сугробов. / meteonovosti.ru /
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