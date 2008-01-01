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Новости погоды


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В Приморье морозно и ветрено


ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 16 декабря

  Южную часть Дальневосточного федерального округа поделили две погодные системы, и погода здесь очень разная. Сахалин, Курилы и Камчатку не первые сутки испытывает на прочность штормовыми ветрами и снегопадами глубокий циклон с центром над Северными Курилами. Впрочем, активность циклона пошла на спад. В то же время Приморье попало в царство холода - край находится под влиянием восточного ядра малоподвижного сибирского антициклона.

Морозная, да к тому же местами ветреная погода пожаловала в Приморье в конце прошедшей недели. В ночные часы воздух в крае выхолаживается до -19..-26, в центральных районах при прояснениях ударил тридцатиградусный мороз. Осторожно - в условиях ветра и низкой температуры высока угроза обморожения. На побережье теплее, но тоже морозно, -13..-18. Адвекция холода прекратится в середине недели, после чего станет немного теплее, температура повысится на 2-5 градусов. До окончания недели характер погоды существенно не изменится, местами пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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