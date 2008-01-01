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Новости погоды


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Сугробы в Центральном округе растут


ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 16 декабря

  Погода в средней полосе Европейской России заметно поменялась. Антициклон уступил место циклоническому вихрю с Северной Атлантики. Температура воздуха повысилась, даже немного превысила климатическую норму. Прошел снег. И на достигнутом циклон останавливаться не намерен. Активный атмосферный фронт принес сильные снегопады в Центральный федеральный округ. 15 и ночью 16 декабря сильные снегопады обрушились на Тамбовскую и Белгородскую области, выпало до 12 мм осадков. Обычно после такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 11-12 см. Снегом присыпало и южные районы Воронежской области. Но снега в регионе было еще больше, до 20 мм в пересчете на воду.

В ближайшие дни атмосферное давление начнет расти. В Центральном федеральном округе ожидается умеренно морозная погода - температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов. Пройдет снег от небольшого до умеренного. В южных районах осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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