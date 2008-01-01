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Рекордное тепло на юге Европейской России
ИА "Метеоновости" / 13:07 Среда, 16 декабря
В барической ложбине средиземноморского циклона оказались южные районы Европейской России. Температура воздуха здесь превышала привычные показатели на 5-7 градусов. Были обновлены многолетние температурные максимумы. Днем 15 декабря в Краснодарском крае были зафиксированы целых три рекорда. До 19,5 градуса прогрелся воздух в Туапсе. Такого тепла здесь не помнят с 1966 года. Да и тогда было 18,6 градуса. Был перекрыт температурный рекорд и в Анапе. 17,9 градуса против 16,6 градуса в 1966 году. В Красной поляне термометры показали 16,4 градуса. Предыдущий рекорд, 15,5 градуса, остался в 1947 году.
Уже 17 декабря регион пересечет холодный атмосферный фронт, пройдут осадки, температура воздуха понизится, но останется выше нормы на пару градусов. Новых рекордов не предвидится. / meteonovosti.ru /
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