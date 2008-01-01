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Новости погоды


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До "белого" Рождества Европе далеко


ИА "Метеоновости" / 14:26 Среда, 16 декабря

  Не за горами Рождественские праздники, которые ассоциируются с заснеженными улицами, высокими сугробами и зимними забавами. Но в большинстве стран Европы снега или нет совсем, или же очень мало. До недавнего времени Восточная Европа находилась во власти антициклона. Температура воздуха была ниже нормы, осадков было мало. В настоящее время атлантические циклоны и их атмосферные фронты активно вмешиваются в погодные процессы. Температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов, идут осадки, усиливается ветер. 15 и ночью 16 декабря сильные дожди наблюдались в Испании. Здесь выпало до 77 мм небесной влаги - как летом. Снег тоже был, но не так много. В основном, в Скандинавии, на севере Франции. Снега в Европе очень мало. Снежный покров можно наблюдать лишь в странах Скандинавии, в Польше и в горах. Если снег где-то идет, то надолго не задерживается. Температура воздуха днем в основном выше нуля. Лишь ночью немного подмораживает. Но шансы на настоящее, "белое" Рождество еще есть. Атлантические и североатлантические циклоны продолжат поставлять в Европу осадки. А пока зима здесь совсем не "белая". / meteonovosti.ru /
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