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Новости погоды


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На Камчатке бушует непогода


ИА "Метеоновости" / 14:49 Среда, 16 декабря

  В зимнее время снегопады и метели на Камчатке - частое явление. Связаны они с южными циклонами, которые тоже регулярно посещают Камчатку. Очередной циклон с юга принес 15 и ночью 16 декабря сильные осадки и резкий порывистый ветер. На юге Камчатского края выпал очень сильный снег, до 27 мм в пересчете на воду. После столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается примерно на 27 см, а сильный ветер наметает более высокие сугробы. Порывистый ветер в минувший день усиливался до 25-30 м/с, мели метели. А на побережье ветер усиливался до ураганного, 33-35 м/с.

17 декабря погода на Камчатке улучшится. Ожидается снег от небольшого до умеренного, ветер уже не такой сильный, 15-20 м/с в порывах. / meteonovosti.ru /
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