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Небывалые снегопады на европейском юге

ИА "Метеоновости" / 15:07 Среда, 16 декабря



Погода на юге Европейской России далека от идеальной. То антициклон придет с непривычными холодами, то атмосферные фронты вмешаются: принесут осадки и порывистый ветер. А еще случаются в регионе снегопады. Бывает это не часто, да и снег надолго не задерживается и быстро тает. 15 и 16 декабря погоду в Южном Федеральном округе определяла барическая ложбина и атмосферные фронты. Сначала снегопады обрушились на Саратовскую область. На западе области 15 и ночью 16 декабря выпало до 19 мм осадков. Выпавший снег образовал довольно высокий снежный покров, до 15 см. Но этот снег уже совсем скоро сойдет. Ночью 16 декабря сильный снег прошел на севере Ростовской области, снега здесь выпало еще больше, до 24 мм в пересчете на воду. А этот снег уже имеет шанс долежать до весны.



В ближайшие дни влияние циклона и его атмосферных фронтов ослабеет, но без осадков и ветра не обойдется. / meteonovosti.ru /



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