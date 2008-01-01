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На юге Восточной Сибири погода меняется

ИА "Метеоновости" / 15:15 Среда, 16 декабря



В Сибири погода неустойчивая. И синоптическая ситуация довольно необычна. Северные и центральные территории остаются во власти циклонов и атмосферных фронтов, а на юге нашлось место антициклону. В южных районах Красноярского края фон атмосферного давления высок, но коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. 15 и ночью 16 декабря здесь прошел сильный снег, количество выпавших осадков достигло 14 мм. В Хакасии снега выпало мало, зато ветер в порывах усиливался до 24 м/с.



17 декабря власть над погодой в южной части Сибири перейдет к антициклону. При переменной облачности пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер уже не такой сильный, порывы до 10-15 м/с, местами до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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