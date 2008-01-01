

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Четверг, 17 декабря



Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием атлантического циклона. С юго-западным ветром придет порция теплого и влажного воздуха. После продолжительного периода морозной погоды придет оттепель. Небо по-прежнему будет затянута облаками. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем в столице 0..+2, по области -3..+2 градуса. Атмосферное давление понизится до 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер юго-западный 6-11 м/с.



В московском регионе декабрьская оттепель: температура воздуха превышает климатические значения на 3-5 единиц и все это на фоне пониженного кислорода в воздухе и нестабильном атмосферном давлении. Такие погодные условия проблематичны для людей со слабой вегето-сосудистой системой, астенией и людей, страдающих сосудистыми заболеваниями. Хорошими помощниками при ухудшении самочувствия, станут растительные стимуляторы: в качестве тонизирующих средств - настойки женьшеня, аралии, левзея; в качестве успокоительного - травы и сборы (шалфей, мята, мелиса, корень пиона). Занятия спортом в игровом, без нормативном режиме помогут обрести силы и уверенность мышцам. Однако, стоит избегать упражнений с большой амплитудой движения туловища и головы, резких и быстро выполняемых движений. Наиболее подходящими тренажерами в домашних условиях могут стать беговая дорожка и велоэргометр. Зимние уличные забавы и прогулки будут способствовать общению и помогут улучшить настроение. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



