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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:08 Четверг, 17 декабря

  Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием атлантического циклона. С юго-западным ветром придет порция теплого и влажного воздуха. После продолжительного периода морозной погоды придет оттепель. Небо по-прежнему будет затянута облаками. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем в столице 0..+2, по области -3..+2 градуса. Атмосферное давление понизится до 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В московском регионе декабрьская оттепель: температура воздуха превышает климатические значения на 3-5 единиц и все это на фоне пониженного кислорода в воздухе и нестабильном атмосферном давлении. Такие погодные условия проблематичны для людей со слабой вегето-сосудистой системой, астенией и людей, страдающих сосудистыми заболеваниями. Хорошими помощниками при ухудшении самочувствия, станут растительные стимуляторы: в качестве тонизирующих средств - настойки женьшеня, аралии, левзея; в качестве успокоительного - травы и сборы (шалфей, мята, мелиса, корень пиона). Занятия спортом в игровом, без нормативном режиме помогут обрести силы и уверенность мышцам. Однако, стоит избегать упражнений с большой амплитудой движения туловища и головы, резких и быстро выполняемых движений. Наиболее подходящими тренажерами в домашних условиях могут стать беговая дорожка и велоэргометр. Зимние уличные забавы и прогулки будут способствовать общению и помогут улучшить настроение. / meteonovosti.ru /
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