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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:59 Четверг, 17 декабря

  Декабрьская погода не устает удивлять. Начался месяц с морозов, потом температура воздуха вернулась в привычные рамки, прошел снег - пейзаж за окном стал по-настоящему зимним. А уже сегодня, 17 декабря, потеплело: днем в столице воздух прогреется до 0..+2 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов. Но температурного рекорда не будет. Температурный максимум этого дня останется в 2017 году, когда термометры показали +8 градусов. Зато и температурный минимум даже близко не будет достигнут: до -28,7 градуса остыл воздух в 1933 году.

Снежный покров в Москве составляет 10 см, что меньше, чем обычно бывает. Согласно многолетним наблюдениям, высота снега к 17 декабря достигает 15 см.

В прошлом, 2019 году было тепло, на 8,5 градуса выше нормы. Даже ночью температура воздуха составила +1,7 градуса. Днем немного теплее, +2,9 градуса. Прошли осадки в виде мокрого снега и дождя, выпало 2 мм влаги. Снежного покрова в декабре не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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+2
Пт.
18 дек.
-1
Сб.
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -50
Оймякон

некомфортное место: Уэлен
комфортное место: Агартала

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