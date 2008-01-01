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Новости погоды


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В конце недели в Приволжье вернётся крепкий мороз


ИА "Метеоновости" / 09:28 Четверг, 17 декабря

  На востоке Приволжского федерального округа сохраняется морозная, местами - холодная погода. А вот на западе морозы умеренные. Такой температурный расклад обусловил зональный перенос воздушных масс, сформировавшийся в нижней и средней тропосфере. В ближайшие сутки успевший изрядно остыть, но все еще влажный воздух с Атлантики пробьётся до восточных районов Приволжья. Существенно потеплеет, местами по округу пройдет снег.

Ненадолго ослабив морозный нажим, суровая зима вернется во второй половине недели. В тыловой части уходящего на восток циклона в Приволжье, на Урал и в Западную Сибирь произойдет обвал ледяного арктического воздуха. Атмосферное давление покажет устойчивый рост, над восточной частью Европейской России сформируется морозный антициклон. В конце недели в Приволжье снова ударит крепкий мороз - местами при прояснениях ночью -24..-29 и не исключено, что в отдельных районах столбики термометров опустятся ниже отметки -30. / meteonovosti.ru /
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