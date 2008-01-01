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Новости погоды


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В Москве первая оттепель зимы


ИА "Метеоновости" / 09:40 Четверг, 17 декабря

  В ночь на 17 декабря столичный регион пересекал теплый фронт. Он отметился снегом и потоком тепла. В 9 утра на всей территории Москвы температура воздуха стала положительной, на ВДНХ +0,5 градуса. С начала зимы это первая московская оттепель. Днем температура продолжит повышаться ожидается +1..+2 градусов.

За последние 20 лет в Москве в декабре оттепели случались в среднем в 2-3 днях. Декабрь 2019 года оказался самым "щедрым" на оттепели, было 24 дня с дневной положительной температурой / meteonovosti.ru /
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