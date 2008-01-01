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Зима в Западной Сибири временно сдает позиции


ИА "Метеоновости" / 11:11 Четверг, 17 декабря

  Атлантическое тепло, посредством циклона, проникло в Западную Сибирь. Но до оттепелей здесь дело не дойдет. На Урал атлантическое тепло прибудет в четверг, а затем распространится в южные и центральные районы Западной Сибири.

Ничего удивительного в такой ситуации синоптики не видят: вместо устойчивых антициклонов первой декады декабря в тропосфере вплоть до Байкала восстановился западно-восточный перенос воздушных масс. А это значит, что воздух Атлантики пройдет и по Сибири. Конечно, он уже не будет таким теплым, как на Европейской территории России: на пути в Сибирь атлантический воздух остывает и теряет влагу, однако температуру 18 и 19 декабря он повысит на 7-10 градусов. Потепление проявит себя не только в повышении температуры, но и в метелях и снегопадах. При столкновении атлантического тепла с сибирским холодом будет валить снег, местами сильный, от Омска до Кемерова метели будут сопровождаться усилением ветра в до 15-19 м/с.

Средняя за сутки температура ожидается на 3-6 градусов выше характерной для конца второй декады декабря, но уже в воскресенье зима отыграет назад, на западную Сибирь обрушится арктический холод, температура резко понизится, юго-западные ветры сменяться на пронзительно холодные северо-западные. В ночь на 20 декабря местами ночные морозы опять окрепнут до 28-30 градусов. Очень холодно будет и в первый день новой недели. / meteonovosti.ru /
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