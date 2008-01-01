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Новости погоды


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Итоги прошедшего снегопада в Москве


ИА "Метеоновости" / 11:58 Четверг, 17 декабря

  В ночь на 17 декабря в столичном регионе прошел снег. Его принес теплый фронт циклона, который из Скандинавии прибыл в Вологодскую область, а далее продолжит движение на Урал.

В Москве, на ВДНХ, выпало 2 мм осадков, что дало прирост снега на 2 см, высота снега утром 17 декабря составила 12 см. В Измайлово высота снежного покрова увеличилась только на 1 см и составляет 11 см.

На юго-западе Москвы выпало 2 мм осадков, что дало прирост снега на метеостанции МГУ в 2 см, и высота снега составила 13 см.

Оттепель 17 декабря будет способствовать уплотнению снега, что немного уменьшит его высоту в московских парках и дворах. Следующий снегопад, в субботу, припорошит столицу свежим снежком. При отрицательной температуре воздуха снежный покров в регионе будет прирастать. / meteonovosti.ru /
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