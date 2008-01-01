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В Калининградской области аномально тепло

ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 17 декабря



Во второй декаде декабря вторая волна тепла накрыла самую западную область России. Снег, вернее жалкие его крохи, улетучились еще в начале второй декады декабря. Нынешнее потепление станет еще более значительным, т.к. теплый воздух идет с мощными юго-западными потоками из прогретой Восточной Европы и перемещается по уже свободной от снега подстилающей поверхности.



17 декабря до полудня в Калининграде температура повысилась до +6 градусов, по области она до конца дня порастет еще на 1-2 градуса. Предстоящей ночью в Калининградской области на теплом атмосферном фронте ожидается умеренный дождь, температура будет колебаться от +2 до +5 градусов. Днем 18 декабря, несмотря на небольшие дожди, температура повысится до 5..7 градусов тепла.



В выходные дни в самой западной области России погода скорее весенняя, но не зимняя. Под ветрами южной четверти при повышенном атмосферном давлении будет светить солнце, температура днем повысится до +3..+6 градусов. Положительная аномалия среднесуточной температуры составит 3-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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